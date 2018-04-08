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    Россиянин Магомедшарипов победил американца Бочняка на турнире UFC в Нью-Йорке

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    Россиянин Магомедшарипов победил американца Бочняка на турнире UFC в Нью-Йорке

    Россиянин Магомедшарипов победил американца Бочняка на турнире UFC в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил американца Кайла Бочняка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке.

    Поединок в полулегком весе продлился три раунда. Единогласным решением судей Магомедшарипов был объявлен победителем боя.

    Теперь на счету 27-летнего Магомедшарипова 14 побед в ММА и всего одно поражение. У 31-летнего Бочняка 8 побед и 2 поражения.

    Главный бой вечера между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой начнется в 7:00 мск. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира UFC в легком весе.

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