Один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower

Один человек стал жертвой пожара, вспыхнувшего в небоскребе Trump Tower в
Нью-Йорке.
Как сообщает телеканал CNN, погибший проживал в апартаментах Trump Tower, где и начался пожар. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.
Ранее сообщалось, что легкие травмы в результате ЧП получили четверо пожарных. Всего на месте происшествия работают около 200 сотрудников пожарной службы. Им удалось локализовать возгорание, но дым распространился в другие жилые помещения.
Напомним, возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба Trump Tower. Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до четвертой. Это уже второй пожар в здании с начала года.
Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб. В момент пожара близких Трампа в здании не было.
Ранее сообщалось, что легкие травмы в результате ЧП получили четверо пожарных. Всего на месте происшествия работают около 200 сотрудников пожарной службы. Им удалось локализовать возгорание, но дым распространился в другие жилые помещения.
Напомним, возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба Trump Tower. Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до четвертой. Это уже второй пожар в здании с начала года.
Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб. В момент пожара близких Трампа в здании не было.
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