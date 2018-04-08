Мой грех <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мой грех 16+
    •  

    Один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower

    комментировать

    Один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower

    Один человек погиб в результате пожара в здании Trump Tower

    Один человек стал жертвой пожара, вспыхнувшего в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

    Как сообщает телеканал CNN, погибший проживал в апартаментах Trump Tower, где и начался пожар. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

    Ранее сообщалось, что легкие травмы в результате ЧП получили четверо пожарных. Всего на месте происшествия работают около 200 сотрудников пожарной службы. Им удалось локализовать возгорание, но дым распространился в другие жилые помещения.

    смотретьПри пожаре в Trump Tower пострадали пять человек
    При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек
    Напомним, возгорание произошло на 50-м этаже небоскреба Trump Tower. Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до четвертой. Это уже второй пожар в здании с начала года.

    Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб. В момент пожара близких Трампа в здании не было.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru