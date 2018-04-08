При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек

В результате пожара в небоскребе Trump Tower в
Нью-Йорке пострадали пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает CBS со ссылкой на источники в службе пожарной охраны, серьезные травмы в результате ЧП получил житель квартиры, где начался пожар. Он находится в больнице. Кроме того, четверо пожарных получили легкие травмы.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате пожара.
Напомним, возгорание произошло в квартире в жилой зоне на 50-м этаже небоскреба Trump Tower. Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до четвертой. Это уже второй пожар в здании с начала года.
Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера Дональда Трампа. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате пожара.
Напомним, возгорание произошло в квартире в жилой зоне на 50-м этаже небоскреба Trump Tower. Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до четвертой. Это уже второй пожар в здании с начала года.
Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера Дональда Трампа. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб.
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