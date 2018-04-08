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    При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек. США, Трамп Дональд, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри пожаре в Trump Tower пострадали пять человек

    При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек

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    При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек

    При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек

    При пожаре в Trump Tower пострадали пять человек

      В результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке пострадали пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

      Как сообщает CBS со ссылкой на источники в службе пожарной охраны, серьезные травмы в результате ЧП получил житель квартиры, где начался пожар. Он находится в больнице. Кроме того, четверо пожарных получили легкие травмы.

      Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате пожара.

      смотретьВ здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар
      В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар
      Напомним, возгорание произошло в квартире в жилой зоне на 50-м этаже небоскреба Trump Tower. Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до четвертой. Это уже второй пожар в здании с начала года.

      Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера Дональда Трампа. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб.

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