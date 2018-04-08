В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

Пожар произошел на
50-м этаже небоскреба Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен.
Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до третьей. Информации о пострадавших пока не поступало.
Отметим, что это уже второе возгорание в Trump Tower за текущий год. В январе пожар возник на крыше небоскреба, пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.
Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера Дональда Трампа. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб.
#FDNY members are on scene of a 3-alarm fire at 721 5th Ave Manhattan. There are currently no injuries reported pic.twitter.com/PKuPZBu70E— FDNY (@FDNY) 7 апреля 2018 г.
Отметим, что это уже второе возгорание в Trump Tower за текущий год. В январе пожар возник на крыше небоскреба, пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.
Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера Дональда Трампа. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб.
Комментарии