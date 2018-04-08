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    В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

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    В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

    В здании Trump Tower в <nobr>Нью-Йорке</nobr> произошел пожар

    Пожар произошел на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в нью-йоркском районе Манхэттен.

    Первоначально пожару была присвоена вторая категория сложности, но потом ее повысили до третьей. Информации о пострадавших пока не поступало.


    Отметим, что это уже второе возгорание в Trump Tower за текущий год. В январе пожар возник на крыше небоскреба, пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.

    Напомним, в 58-этажном небоскребе Trump Tower находится центр бизнес-империи американского лидера Дональда Трампа. Здесь же в 2016 году располагался его предвыборный штаб.

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