С 1 января на Украине вступила в действие медицинская реформа. Теперь гражданам Незалежной придется платить за все медицинские услуги, кроме визитов к семейному врачу, экстренной помощи и родов. В Верховной раде оценили, к чему приведет такой подход.
Руководитель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире телеканала NewsOne заявила, что реформа вряд ли будет способствовать оздоровлению нации. Скорее уж наоборот. Она напомнила, что в стране, в частности, около миллиона онкобольных, на лечение которых из бюджета выделили всего 27 процентов от необходимой суммы.
Ольга Богомолец, депутат Рады: «Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, предлагает министерство, что будет оплачивать государство. Те, у кого нет денег, просто умрут».
Ранее Богомолец заявила, что около 10 миллионов украинцев будут лишены какой-либо медицинской помощи из-за проводимой в стране медицинской реформы.
Ольга Богомолец, депутат Рады: «Экстренная помощь с парамедиком вместо врача, предсмертный паллиатив — обезболивание перед смертью, бесплатные роды и пока что лечение детей. Это то, что, собственно, предлагает министерство, что будет оплачивать государство. Те, у кого нет денег, просто умрут».
Ранее Богомолец заявила, что около 10 миллионов украинцев будут лишены какой-либо медицинской помощи из-за проводимой в стране медицинской реформы.
Комментарии