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    ВКС России в 2018 году получат три полковых комплекта С-400

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    ВКС России в 2018 году получат три полковых комплекта С-400

    ВКС России в 2018 году получат три полковых комплекта <nobr>С-400</nobr>

    Воздушно-космические силы России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ: «Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитные ракетные системы С-400 „Триумф“. Еще три (полковых комплекта, — ред.) ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году».

    В ведомстве напомнили, что решение задач по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района страны в ВКС возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения.

    Минобороны РФ: «В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 „Триумф“, обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района».

    Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 во время боевого дежурства обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».

    С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Может применяться против наземных объектов. На вооружении российской армии с 2007 года.

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