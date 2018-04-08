ВКС России в 2018 году получат три полковых комплекта С-400

Воздушно-космические силы России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 . Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ: «Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитные ракетные системы С-400 „Триумф“. Еще три (полковых комплекта, — ред.) ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году».



В ведомстве напомнили, что решение задач по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района страны в ВКС возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения.



Минобороны РФ: «В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 „Триумф“, обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района».



Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 во время боевого дежурства обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».



С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Может применяться против наземных объектов. На вооружении российской армии с 2007 года.