Галактионов покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте грозненского футбольного клуба.

Уточняется, что Галактионов сам попросил руководство «Ахмата» освободить его от занимаемой должности после того, как его подопечные проиграли казанскому «Рубину», в матче 25-го тура чемпионата России.



Михаил Галактионов, тренер: «Решение не эмоциональное, взвешенное. На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я не однократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше».



Президент ФК «Ахмат» Магомед Даудов принял отставку Галактионова. Он отметил, что клуб на данном этапе не планировал расставаться со специалистом, но признал, что позицию тренера можно понять.



Магомед Даудов, президент ФК «Ахмат»: «Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расставаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное давление на тренера. Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаемся друзьями и будем переживать — мы за него, он за клуб».



Напомним, Михаила Галактионова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» в октябре 2017 года после отставки Олега Кононова. В декабре его

утвердили в должности. После 24-х проведенных грозненский клуб занимает 11-е место в таблице чемпионата России.