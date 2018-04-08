Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в телеобращении поздравил россиян с главным церковным праздником — Пасхой.
Патриарх Кирилл: «Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом, дабы не только на словах, но и на личном опыте мы смогли стать свидетелями Воскресения Христова».
Патриарх отметил, что воскресение Иисуса Христа — это величайшее событие в человеческой истории.
Патриарх Кирилл: «Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит во ад и, наконец, воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную. При этом Господь ни к чему не принуждает человека. Но ждет наших, пусть даже небольших, усилий, на которые всегда откликается благодатной помощью».
Патриарх подчеркнул, что каждый человек сам выбирает — сделать ли шаг навстречу Богу. И принять решение сложно, «пока мы не вполне понимаем, что выбираем». Он отметил, что сегодня существует немало ложных представлений о том, что именно предлагает Евангелие и в чем заключается христианская вера.
Патриарх Кирилл: «В эти светлые дни я хотел бы призвать всех — и верующих, и неверующих: возьмите в руки Евангелие и просто прочитайте его от начала и до конца. Постарайтесь всмотреться в образ Спасителя. Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир. И ваше сердце исполнится той же радости, которую испытали некогда ученики, увидевшие воскресшего Учителя».
Пасхальное богослужение, возглавляемое патриархом, проходит в Храме Христа Спасителя в Москве. В соборе собралось несколько тысяч верующих. Среди них российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.
Для проведения праздничной службы в столицу спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Он сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Накануне праздника патриарх Кирилл обратился к верующим с традиционным посланием. Он пожелал христианам приобретения «духовной зоркости» и «божественного присутствия в жизни». Глава РПЦ призвал верующих в пасхальные дни «не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса».
Патриарх отметил, что воскресение Иисуса Христа — это величайшее событие в человеческой истории.
Патриарх Кирилл: «Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит во ад и, наконец, воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную. При этом Господь ни к чему не принуждает человека. Но ждет наших, пусть даже небольших, усилий, на которые всегда откликается благодатной помощью».
Патриарх подчеркнул, что каждый человек сам выбирает — сделать ли шаг навстречу Богу. И принять решение сложно, «пока мы не вполне понимаем, что выбираем». Он отметил, что сегодня существует немало ложных представлений о том, что именно предлагает Евангелие и в чем заключается христианская вера.
Патриарх Кирилл: «В эти светлые дни я хотел бы призвать всех — и верующих, и неверующих: возьмите в руки Евангелие и просто прочитайте его от начала и до конца. Постарайтесь всмотреться в образ Спасителя. Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир. И ваше сердце исполнится той же радости, которую испытали некогда ученики, увидевшие воскресшего Учителя».
Пасхальное богослужение, возглавляемое патриархом, проходит в Храме Христа Спасителя в Москве. В соборе собралось несколько тысяч верующих. Среди них российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.
Для проведения праздничной службы в столицу спецрейсом доставили частицу Благодатного огня. Он сходит на свечи и лампаду патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Накануне праздника патриарх Кирилл обратился к верующим с традиционным посланием. Он пожелал христианам приобретения «духовной зоркости» и «божественного присутствия в жизни». Глава РПЦ призвал верующих в пасхальные дни «не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса».
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