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    «Чудовищное происшествие» в Мюнстере потрясло Меркель

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    «Чудовищное происшествие» в Мюнстере потрясло Меркель

    «Чудовищное происшествие» в Мюнстере потрясло Меркель

    «Чудовищное происшествие» в Мюнстере потрясло Меркель
  • Фото: Reuters © 2018

    • Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «чудовищным происшествием» трагедию в Мюнстере, где грузовик наехал на посетителей кафе. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

    Из сообщения пресс-службы: «В связи с чудовищным происшествием в Мюнстере я глубоко потрясена».

    По словам канцлера, для расследования инцидента и поддержки пострадавших и их близких будет сделано все возможное. Также она поблагодарила оперативные службы, которые работают на месте трагедии.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер со своей стороны назвал произошедшее в Мюнстере тяжким актом насилия, а сообщения о трагедии — ужасающими.

    Франк-Вальтер Штайнмайер: «Мы должны исходить из того, что это тяжкий акт насилия. Мои мысли в эти часы с пострадавшими и их близкими. Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял любимых и тяжело переживает. Я благодарю работающих на месте правоохранителей и врачей».

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    Ранее сообщалось, что небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших за столиками в одном из кафе в центре города. По последним данным, жертвами стали три человека, 20 пострадали, шесть из них находятся в критическом состоянии. По информации немецких СМИ, атаку устроил гражданин Германии с психическими отклонениями.

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