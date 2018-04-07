Отравителю сотрудников таганрогского завода грозит 5 лет тюрьмы

В заводоуправлении «ТАНТК им. Бериева» в Таганроге отравитель, желающий свести счеты с обидчиком, с помощью экзотического яда чуть не отправил на тот свет десятки людей.
Константин Колесников недавно и представить не мог: в 33 года его жизнь превратится в постоянный прием лекарств, он не сможет ходить, почти ослепнет и чуть не умрет в больнице.
Все началось в конце прошлого года. На работе Константин почувствовал себя плохо. Больница, выписка, улучшение. Но однажды, уже в конце декабря, Константин просто не смог встать. Его жена Елена показала фото того времени. За несколько дней ее муж полностью облысел.
В больнице Таганрога в те дни с похожими диагнозами оказались десятки людей. Быстро выяснилось: все пострадавшие работали в одном месте — на авиастроительном предприятии.
Виктория Лебеденко — экономист таганрогского авиационного завода. В начале января она с удивлением узнала официальный диагноз. Оказывается, их отравили опаснейшим ядом — таллием.
Виктория Лебеденко: «В 74 раза была превышена норма таллия в моче и в 34 раза — в крови».
Юрий Грудинин, генеральный директор ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»: «Таллий в производственной программе завода не используется и не использовался».
Андрей Лисицкий, мэр Таганрога: «Практически сразу стало понятно, что это чей-то злой умысел».
Ксения Сергус от последствий отравления таллием лечится в НИИ Склифософского. И она называет имя того, кто чуть не убил три десятка человек в Таганроге. Главное — озвучивает, почему он это сделал.
Ксения Сергус: «Я знаю, что Владислав сбил зеркало и скрылся с места ДТП. Его нашли, был суд, и было вынесено решение суда. Согласно действующему законодательству, так как он скрылся с места происшествия, его лишили водительских прав».
То ДТП попало на видео — Владислав Шульга, инженер таганрогского авипредприятия, выезжает на встречку и сносит зеркало у другой машины. Ее владелец — юрист того же предприятия Сагиль Махмудов — всего лишь предложил Шульге либо возместить ущерб, либо пойти в суд.
Даже если бы подозреваемый ответил во всех подробностях о причинах отравления, Светлане Сакевич вряд ли стало бы легче. Ее сын умер в декабре 2017-го. История его болезни — как под копирку: почувствовал слабость на работе, ушел на больничный.
Когда она хоронила сына, еще не слышала про это массовое отравление таллием. А ведь он, 23-летний Максим Терещенко, тоже работал на том заводе. Бывал в корпусе, где орудовал Шульга. И мог пить ту отравленную воду. Чтобы доказать это, женщина будет требовать эксгумации тела.
В зале заседаний Шульга был спокоен и вежлив. Максимум, что ему грозит, — 5 лет. Суда он будет ждать под домашним арестом. Человек, который подсыпал смертельный яд десяткам людей, вышел из здания без наручников.
Подробности — в видеоматериале.
Все началось в конце прошлого года. На работе Константин почувствовал себя плохо. Больница, выписка, улучшение. Но однажды, уже в конце декабря, Константин просто не смог встать. Его жена Елена показала фото того времени. За несколько дней ее муж полностью облысел.
В больнице Таганрога в те дни с похожими диагнозами оказались десятки людей. Быстро выяснилось: все пострадавшие работали в одном месте — на авиастроительном предприятии.
Виктория Лебеденко — экономист таганрогского авиационного завода. В начале января она с удивлением узнала официальный диагноз. Оказывается, их отравили опаснейшим ядом — таллием.
Виктория Лебеденко: «В 74 раза была превышена норма таллия в моче и в 34 раза — в крови».
Юрий Грудинин, генеральный директор ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»: «Таллий в производственной программе завода не используется и не использовался».
Андрей Лисицкий, мэр Таганрога: «Практически сразу стало понятно, что это чей-то злой умысел».
Ксения Сергус от последствий отравления таллием лечится в НИИ Склифософского. И она называет имя того, кто чуть не убил три десятка человек в Таганроге. Главное — озвучивает, почему он это сделал.
Ксения Сергус: «Я знаю, что Владислав сбил зеркало и скрылся с места ДТП. Его нашли, был суд, и было вынесено решение суда. Согласно действующему законодательству, так как он скрылся с места происшествия, его лишили водительских прав».
То ДТП попало на видео — Владислав Шульга, инженер таганрогского авипредприятия, выезжает на встречку и сносит зеркало у другой машины. Ее владелец — юрист того же предприятия Сагиль Махмудов — всего лишь предложил Шульге либо возместить ущерб, либо пойти в суд.
Даже если бы подозреваемый ответил во всех подробностях о причинах отравления, Светлане Сакевич вряд ли стало бы легче. Ее сын умер в декабре 2017-го. История его болезни — как под копирку: почувствовал слабость на работе, ушел на больничный.
Когда она хоронила сына, еще не слышала про это массовое отравление таллием. А ведь он, 23-летний Максим Терещенко, тоже работал на том заводе. Бывал в корпусе, где орудовал Шульга. И мог пить ту отравленную воду. Чтобы доказать это, женщина будет требовать эксгумации тела.
В зале заседаний Шульга был спокоен и вежлив. Максимум, что ему грозит, — 5 лет. Суда он будет ждать под домашним арестом. Человек, который подсыпал смертельный яд десяткам людей, вышел из здания без наручников.
Подробности — в видеоматериале.
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