Коалиция США оставила руины на месте сирийской Ракки: фото Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры съемки сирийского города Ракка, пострадавшего от масштабных бомбардировок возглавляемой США коалиции.
Как отметили в военном ведомстве, кадры подтверждают «катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции».
Из сообщения Минобороны РФ: «Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения».
На представленных снимках показаны виды еще целого города, сделанные с воздуха в 2014 году. Они сравниваются с новыми аэрофотографиями, на которых видны одни руины.
Международная коалиция во главе с США объявила о победе над террористами в Ракке в октябре 2017 года. Перед штурмом город подвергался мощнейшим бомбардировкам. В Минобороны РФ заявляли, что под авиаударами погибли тысячи жителей Ракии, а сам город был разрушен.
Из сообщения Минобороны РФ: «Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения».
На представленных снимках показаны виды еще целого города, сделанные с воздуха в 2014 году. Они сравниваются с новыми аэрофотографиями, на которых видны одни руины.
Международная коалиция во главе с США объявила о победе над террористами в Ракке в октябре 2017 года. Перед штурмом город подвергался мощнейшим бомбардировкам. В Минобороны РФ заявляли, что под авиаударами погибли тысячи жителей Ракии, а сам город был разрушен.
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