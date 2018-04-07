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    Коалиция США оставила руины на месте сирийской Ракки: фото Минобороны РФ

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    • Фото: mil /vk.com
    Коалиция США оставила руины на месте сирийской Ракки: фото Минобороны РФ

    Коалиция США оставила руины на месте сирийской Ракки: фото Минобороны РФ

    Коалиция США оставила руины на месте сирийской Ракки: фото Минобороны РФ
  • Фото: mil /vk.com

    • Минобороны РФ опубликовало кадры съемки сирийского города Ракка, пострадавшего от масштабных бомбардировок возглавляемой США коалиции.

    Как отметили в военном ведомстве, кадры подтверждают «катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции».

    Из сообщения Минобороны РФ: «Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения».
    Коалиция США оставила руины на месте сирийской Ракки: фото Минобороны РФ. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: mil /vk.com


    На представленных снимках показаны виды еще целого города, сделанные с воздуха в 2014 году. Они сравниваются с новыми аэрофотографиями, на которых видны одни руины.

    Международная коалиция во главе с США объявила о победе над террористами в Ракке в октябре 2017 года. Перед штурмом город подвергался мощнейшим бомбардировкам. В Минобороны РФ заявляли, что под авиаударами погибли тысячи жителей Ракии, а сам город был разрушен.
    Коалиция США оставила руины на месте сирийской Ракки: фото Минобороны РФ. войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: mil /vk.com

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