Российские теннисисты не смогли выйти в плей-офф Мировой группы Davis Cup

Сборная России по теннису проиграла национальной команде Австрии в матче второго круга 1 зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса.

30 Австрия

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Евгений Донской уступил Юргену Мельцеру во встрече одиночного разряда. Австрийский теннисист победил в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:3. Противостояние на корте продолжалось 1 час и 48 минут. При этом Донской сделал восемь эйсов против семи у австрийца и реализовал один брейк-пойнт из пяти, в то время как Мельцер — два из шести.



Этот матч стал решающим для сборной России. Счет в серии стал 3 — 1 в пользу сборной Австрии. Российские теннисисты, уступив австрийцам, не смогли выйти в плей-офф Мировой группы Davis Cup, где разыгрываются путевки в элитную группу на следующий сезон.

