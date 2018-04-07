Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  

    «Бавария» стала чемпионом Германии в шестой раз подряд

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Michaela Rehle
    «Бавария» стала чемпионом Германии в шестой раз подряд

    «Бавария» стала чемпионом Германии в шестой раз подряд

    «Бавария» стала чемпионом Германии в шестой раз подряд
  • Фото: Reuters © 2018, Michaela Rehle

    • Мюнхенская «Бавария» в 29-м туре чемпионата Германии разгромила на выезде «Аугсбург» и досрочно обеспечила себе чемпионство. Команда завоевала главный трофей Бундеслиги в шестой раз подряд.

    Матч в Аугсбурге завершился победой гостей со счетом 4:1. При этом все голы в матче забили футболисты «Баварии»: счет автоголом открыл Никлас Зюле (18-я минута). Затем чужие ворота поразили Корантен Толиссо (32), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87).

    Набрав 72 очка, «Бавария» за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для ближайшего преследователя — «Шальке». Всего на счету мюнхенского клуба 28 титулов чемпиона страны, что является рекордом для немецкого футбола.

    Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери в восьмой раз выиграл Бундеслигу, став первым иностранцем, который добился подобного достижения в Германии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru