«Бавария» стала чемпионом Германии в шестой раз подряд

Мюнхенская «Бавария» в 29-м туре чемпионата Германии разгромила на выезде «Аугсбург» и досрочно обеспечила себе чемпионство. Команда завоевала главный трофей Бундеслиги в шестой раз подряд.

Матч в Аугсбурге завершился победой гостей со счетом 4:1. При этом все голы в матче забили футболисты «Баварии»: счет автоголом открыл Никлас Зюле (18-я минута). Затем чужие ворота поразили Корантен Толиссо (32), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87).



Набрав 72 очка, «Бавария» за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для ближайшего преследователя — «Шальке». Всего на счету мюнхенского клуба 28 титулов чемпиона страны, что является рекордом для немецкого футбола.



Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери в восьмой раз выиграл Бундеслигу, став первым иностранцем, который добился подобного достижения в Германии.