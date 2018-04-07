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    Адвокат раскрыл причину «эмиграции» Пугачёвой и Галкина на Кипр

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    Адвокат раскрыл причину «эмиграции» Пугачёвой и Галкина на Кипр

    Адвокат раскрыл причину «эмиграции» Пугачёвой и Галкина на Кипр

    Адвокат раскрыл причину «эмиграции» Пугачёвой и Галкина на Кипр

      Неужели Алла Пугачёва и Максим Галкин собрались в эмиграцию? Слухи, в которые не хочется верить, разлетелись по страницам таблоидов еще в начале недели, и все эти дни звездная пара хранила многозначительное молчание.

      Алла Пугачёва в фешенебельном отеле Кипра. Кадры выложил кто-то из постояльцев гостиницы. Кипрский адвокат Семён Погосян подтвердил: звездная чета не просто приезжала отдохнуть, теперь у них есть свои 200 квадратных европейских метров.

      Семён Погосян: «Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства и из-за возможности посещать более 150 стран без визы».

      2 млн евро — именно столько нужно выложить за недвижимость, чтобы не просто поселиться на солнечном острове, а получить европейский паспорт.

      Корреспондент: «Алла Борисовна не уехала еще? Говорят, на Кипр собралась?»

      Жительница деревни Грязь: «Вы знаете, не доложила».

      Паника буквально поселилась в каждом российском доме, а немой вопрос, пакует ли Примадонна чемоданы, витал в воздухе на светских тусовках.

      Какие видеодоказательства не так давно опубликовала Алла Борисовна? Об этом — в материале репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.

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