«Еще одна трагедия»: гибель животных Скрипаля возмутила зоозащитников

Зоозащитники потребовали от британских властей расследовать гибель животных, живших в доме британского шпиона и
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как заявила глава британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен в интервью газете The Independent, ответственность за произошедшее полностью лежит на властях Великобритании.
Элиза Аллен: «Смерть животных — еще одна трагедия в этой ужасной истории».
По ее словам, работавшие в доме Скрипалей полицейские не имели права закрывать в доме морских свинок.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники в британском министерстве экологии сообщила, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей — кот и две морские свинки — мертвы и кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. Отмечалось, что забытые свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили. Второму коту Скрипалей удалось сбежать из дома, после чего его никто не видел.
На странную судьбу животных обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, питомцы могли стать «важными свидетелями» по громкому делу.
Элиза Аллен: «Смерть животных — еще одна трагедия в этой ужасной истории».
По ее словам, работавшие в доме Скрипалей полицейские не имели права закрывать в доме морских свинок.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники в британском министерстве экологии сообщила, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей — кот и две морские свинки — мертвы и кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. Отмечалось, что забытые свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили. Второму коту Скрипалей удалось сбежать из дома, после чего его никто не видел.
На странную судьбу животных обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, питомцы могли стать «важными свидетелями» по громкому делу.
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