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    «Еще одна трагедия»: гибель животных Скрипаля возмутила зоозащитников

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    «Еще одна трагедия»: гибель животных Скрипаля возмутила зоозащитников

    «Еще одна трагедия»: гибель животных Скрипаля возмутила зоозащитников

    «Еще одна трагедия»: гибель животных Скрипаля возмутила зоозащитников

    Зоозащитники потребовали от британских властей расследовать гибель животных, живших в доме британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Как заявила глава британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен в интервью газете The Independent, ответственность за произошедшее полностью лежит на властях Великобритании.

    Элиза Аллен: «Смерть животных — еще одна трагедия в этой ужасной истории».

    По ее словам, работавшие в доме Скрипалей полицейские не имели права закрывать в доме морских свинок.

    Ранее газета Mirror со ссылкой на источники в британском министерстве экологии сообщила, что трое из четырех домашних любимцев Скрипалей — кот и две морские свинки — мертвы и кремированы на территории военной лаборатории в Портон-Дауне. Отмечалось, что забытые свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили. Второму коту Скрипалей удалось сбежать из дома, после чего его никто не видел.

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