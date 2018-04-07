В Волгограде открылся тематический парк ЧМ-2018

Легенда сборной Англии🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Сол Кэмпбелл — в Парке футбола #ЧМ2018 в Волгограде!



Меньше чем через 2,5 месяца англичане начнут свой путь на #ЧМ2018 в Волгограде матчем с Тунисом🇹🇳 pic.twitter.com/7DJIiEfrnF — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 7, 2018

Сегодня и завтра в Волгограде — Парк футбола #ЧМ2018 😃



Здесь можно встретить Забиваку🐺, английскую легенду Сола Кэмпбелла🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, поучаствовать в конкурсах и прекрасно провести время всей семьей 🙌 pic.twitter.com/8s7CxooFdD — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 7, 2018

Почетными гостями парка стали мэр Волгограда Андрей Косолапов и бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Именно в Волгограде английская команда начнет свой путь на ЧМ матчем со сборной Туниса.Парк открылся на два дня. Горожан ждут аттракционы, футбольные мастер-классы и конкурсы, за победы в которых можно будет получить билеты на матчи мундиаля.