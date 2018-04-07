В Волгограде открылся тематический парк ЧМ-2018

В Волгограде на центральной набережной города открылся Парк футбола чемпионата мира 2018 года.
Почетными гостями парка стали мэр Волгограда Андрей Косолапов и бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Именно в Волгограде английская команда начнет свой путь на ЧМ матчем со сборной Туниса.
Парк открылся на два дня. Горожан ждут аттракционы, футбольные мастер-классы и конкурсы, за победы в которых можно будет получить билеты на матчи мундиаля.
Легенда сборной Англии🏴 Сол Кэмпбелл — в Парке футбола #ЧМ2018 в Волгограде!— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 7, 2018
Меньше чем через 2,5 месяца англичане начнут свой путь на #ЧМ2018 в Волгограде матчем с Тунисом🇹🇳 pic.twitter.com/7DJIiEfrnF
Парк открылся на два дня. Горожан ждут аттракционы, футбольные мастер-классы и конкурсы, за победы в которых можно будет получить билеты на матчи мундиаля.
Сегодня и завтра в Волгограде — Парк футбола #ЧМ2018 😃— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 7, 2018
Здесь можно встретить Забиваку🐺, английскую легенду Сола Кэмпбелла🏴, поучаствовать в конкурсах и прекрасно провести время всей семьей 🙌 pic.twitter.com/8s7CxooFdD
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