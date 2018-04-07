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    В Волгограде открылся тематический парк ЧМ-2018. Волгоград, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волгограде открылся тематический парк ЧМ-2018

    В Волгограде открылся тематический парк ЧМ-2018

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    В Волгограде открылся тематический парк <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Волгограде открылся тематический парк ЧМ-2018

    В Волгограде открылся тематический парк <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Волгограде на центральной набережной города открылся Парк футбола чемпионата мира 2018 года.

      Почетными гостями парка стали мэр Волгограда Андрей Косолапов и бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Именно в Волгограде английская команда начнет свой путь на ЧМ матчем со сборной Туниса.


      Парк открылся на два дня. Горожан ждут аттракционы, футбольные мастер-классы и конкурсы, за победы в которых можно будет получить билеты на матчи мундиаля.

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