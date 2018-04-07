«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом» в Казани

Казанский «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче
25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Добыть победу гостям не помог даже самый быстрый гол сезона.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. При этом «Ахмат» вышел вперед уже на 17-й секунде матча — самый быстрый гол нынешнего сезона РФПЛ записал на свой счет нападающий грозненцев Магомед Митришев. На 86-й минуте он оформил дубль, однако к тому моменту гости проигрывали уже со счетом 1:3.
Все три гола «Рубин» забил во втором тайме — отличились Ивелин Попов (49) и Сердар Азмун (63, 71).
В турнирной таблице «Рубин» с 31 очком в активе идет восьмым, «Ахмат» — 11-й (27 очков).
Все три гола «Рубин» забил во втором тайме — отличились Ивелин Попов (49) и Сердар Азмун (63, 71).
Матч завершен— «Рубин» Казань (@fcrk) April 7, 2018
С победой, рубиновые! 👏👏👏#РубинАхмат — 3:2 pic.twitter.com/VylWmz2yp7
В турнирной таблице «Рубин» с 31 очком в активе идет восьмым, «Ахмат» — 11-й (27 очков).
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