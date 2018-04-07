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    «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом» в Казани

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    «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом» в Казани

    «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом» в Казани

    Казанский «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Добыть победу гостям не помог даже самый быстрый гол сезона.

    Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. При этом «Ахмат» вышел вперед уже на 17-й секунде матча — самый быстрый гол нынешнего сезона РФПЛ записал на свой счет нападающий грозненцев Магомед Митришев. На 86-й минуте он оформил дубль, однако к тому моменту гости проигрывали уже со счетом 1:3.

    Все три гола «Рубин» забил во втором тайме — отличились Ивелин Попов (49) и Сердар Азмун (63, 71).


    В турнирной таблице «Рубин» с 31 очком в активе идет восьмым, «Ахмат» — 11-й (27 очков).

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