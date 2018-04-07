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    «Ты супер!», выпуск девятый: Рауан Шами

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    «Ты супер!», выпуск девятый: Рауан Шами

    «Ты супер!», выпуск девятый: Рауан Шами

    «Ты супер!», выпуск девятый: Рауан Шами

      В первом туре Виктор Дробыш назвал участницу из Сирии Рауан Шами послом дружбы и мира. Девушка отнеслась к его словам серьезно и решила исполнить в новом туре песню на русском языке, которого она не знает.

      Рауан Шами приехала на конкурс «Ты супер!» из Сирии. В первом туре девушка исполнила песню Aam Betaala’ Feek. После первого успеха она тщательно готовилась к новому туру.

      Для четвертьфинала она выучила «Свет в твоем окне». Девушка заслужила своими стараниями четыре зеленые кнопки. Виктор Дробыш высказал мнение, что участница по-настоящему полюбила Россию, потому что иначе ей бы не удалось так исполнить песню на русском.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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