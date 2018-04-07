«Ты супер!», выпуск девятый: Макс Рей

В первом туре Макс Рей исполнил песню «Потерянный рай» и в следующем туре от него ждали еще одного хита
рок-музыки. Но мальчик не побоялся экспериментировать.
В отборочном туре Макс Рей из Воронежской области получил три зеленые кнопки, исполнив рок-балладу.
В четвертьфинале появился на сцене в новом образе. Юноша исполнил My Father’s Son. Его результат оказался таким же, как и в прошлый раз, — три «да» от жюри. У судей нашлись для мальчика как похвала, так и справедливые замечания. При этом Игорь Крутой отметил, что исполнять эту песню после Джо Кокера очень сложно.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале появился на сцене в новом образе. Юноша исполнил My Father’s Son. Его результат оказался таким же, как и в прошлый раз, — три «да» от жюри. У судей нашлись для мальчика как похвала, так и справедливые замечания. При этом Игорь Крутой отметил, что исполнять эту песню после Джо Кокера очень сложно.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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