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    «Ты супер!», выпуск девятый: Макс Рей. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск девятый: Макс Рей

    «Ты супер!», выпуск девятый: Макс Рей

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    «Ты супер!», выпуск девятый: Макс Рей

    «Ты супер!», выпуск девятый: Макс Рей

    «Ты супер!», выпуск девятый: Макс Рей

      В первом туре Макс Рей исполнил песню «Потерянный рай» и в следующем туре от него ждали еще одного хита рок-музыки. Но мальчик не побоялся экспериментировать.

      В отборочном туре Макс Рей из Воронежской области получил три зеленые кнопки, исполнив рок-балладу.

      В четвертьфинале появился на сцене в новом образе. Юноша исполнил My Father’s Son. Его результат оказался таким же, как и в прошлый раз, — три «да» от жюри. У судей нашлись для мальчика как похвала, так и справедливые замечания. При этом Игорь Крутой отметил, что исполнять эту песню после Джо Кокера очень сложно.





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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