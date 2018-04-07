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    Мажор-гонщик на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места. ДТП, Москва, мажоры, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМажор-гонщик на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места

    Мажор-гонщик на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места

    5 комментариев
    <nobr>Мажор-гонщик</nobr> на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места

    Мажор-гонщик на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места

    <nobr>Мажор-гонщик</nobr> на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места
    • Фото: mreporter.ru

      • Водитель BMW средь бела дня насмерть сбил женщину на юго-востоке столицы.

      ДТП произошло сегодня на Люблинской улице в районе дома 171. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

      По данным Telegram-канала «112», BMW X5 управлял уличный гонщик Мгер Терзикян. Под колесами авто погибла женщина-дворник, согласно другой информации, жертвой ДТП стала сотрудница ГБУ «Жилищник».

      Мажор-гонщик на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места. ДТП, Москва, мажоры, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Мажор-гонщик на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места. ДТП, Москва, мажоры, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      В Instagram предполагаемого виновника аварии были выложены видео с нарушениями ПДД. На кадрах видно, как лихачи ездили со скоростью 250 км/ч, устраивали «шашки» на дороге и тому подобное.



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