Мажор-гонщик на BMW насмерть сбил женщину в Москве: видео с места

Водитель BMW средь бела дня насмерть сбил женщину на
юго-востоке столицы.
ДТП произошло сегодня на Люблинской улице в районе дома 171. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что водитель иномарки не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась.
По данным Telegram-канала «112», BMW X5 управлял уличный гонщик Мгер Терзикян. Под колесами авто погибла женщина-дворник, согласно другой информации, жертвой ДТП стала сотрудница ГБУ «Жилищник».
В Instagram предполагаемого виновника аварии были выложены видео с нарушениями ПДД. На кадрах видно, как лихачи ездили со скоростью 250 км/ч, устраивали «шашки» на дороге и тому подобное.
По данным Telegram-канала «112», BMW X5 управлял уличный гонщик Мгер Терзикян. Под колесами авто погибла женщина-дворник, согласно другой информации, жертвой ДТП стала сотрудница ГБУ «Жилищник».
В Instagram предполагаемого виновника аварии были выложены видео с нарушениями ПДД. На кадрах видно, как лихачи ездили со скоростью 250 км/ч, устраивали «шашки» на дороге и тому подобное.
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