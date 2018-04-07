«Ты супер!», выпуск девятый: Олеся Петровых

14-летняя Олеся в первом туре исполнила русскую народную песню, завоевав расположение жюри. Но остался вопрос, сумеет ли она удивить судей в следующем туре.
В отборочном туре Олеся Петровых из города Сива Пермского края исполнила русскую народную песню «Ты Егор Кудрявой». Ее залихватское пение заслужило одобрение судей.
В четвертьфинале девочка спела «Ах, мамочка». Задор юной вокалистки передался не только зрителям, но и судьям. Виктор Дробыш нажал кнопку последним из четырех членов жюри. Он со смехом заявил, что, увидев, как девушку поддерживает зал, решил, что его убьют, если он не даст ей зеленый свет. Затем судьи поднялись на сцену, чтобы станцевать под исполнение юной конкурсантки.
А за кулисами девочку ждало исполнение ее мечты — участницу встретила не только приемная мама, но и родная.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале девочка спела «Ах, мамочка». Задор юной вокалистки передался не только зрителям, но и судьям. Виктор Дробыш нажал кнопку последним из четырех членов жюри. Он со смехом заявил, что, увидев, как девушку поддерживает зал, решил, что его убьют, если он не даст ей зеленый свет. Затем судьи поднялись на сцену, чтобы станцевать под исполнение юной конкурсантки.
А за кулисами девочку ждало исполнение ее мечты — участницу встретила не только приемная мама, но и родная.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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