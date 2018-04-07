Форвард «Ахмата» забил самый быстрый гол сезона

В гостевом матче 25-го тура РФПЛ против казанского «Рубина» Митришев отправил мяч в ворота хозяев уже на 17-й секунде первого тайма. В данный момент встреча продолжается.До сегодняшнего дня самый быстрый гол сезона принадлежал полузащитнику «Амкара» Михаилу Гащенкову. В матче 10-го тура против московского «Локомотива» он отличился на 47-й секунде.Рекордсменом РФПЛ по этому показателю остается экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике. В первом туре сезона-2012/2013 он поразил ворота «Алании» на 10-й секунде.