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    Форвард «Ахмата» забил самый быстрый гол сезона

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Форвард «Ахмата» забил самый быстрый гол сезона

    Форвард «Ахмата» забил самый быстрый гол сезона

    Форвард «Ахмата» забил самый быстрый гол сезона
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Форвард грозненского «Ахмата» Магомед Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне Российской футбольной Премьер-лиги.

    В гостевом матче 25-го тура РФПЛ против казанского «Рубина» Митришев отправил мяч в ворота хозяев уже на 17-й секунде первого тайма. В данный момент встреча продолжается.


    До сегодняшнего дня самый быстрый гол сезона принадлежал полузащитнику «Амкара» Михаилу Гащенкову. В матче 10-го тура против московского «Локомотива» он отличился на 47-й секунде.

    Рекордсменом РФПЛ по этому показателю остается экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике. В первом туре сезона-2012/2013 он поразил ворота «Алании» на 10-й секунде.

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