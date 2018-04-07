Патриарх Кирилл в пасхальном послании пожелал верующим «духовной зоркости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием, пожелав христианам приобретения «духовной зоркости» и «божественного присутствия в жизни».
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что «победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность».
Патриарх Кирилл: «Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию».
Патриарх посетовал на то, что современному человеку, погруженному в суету и тревоги повседневности, часто «недостает духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного присутствия в нашей жизни».
Патриарх Кирилл: «Но пасхальный период — совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека».
Глава РПЦ призвал верующих в пасхальные дни «не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса».
Патриарх Кирилл: «Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам. Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи».
Сегодня у православных Великая суббота, которая считается днем отдыха, молитвы и духовной подготовки к предстоящей Пасхе. Верующие освящают куличи, крашеные яйца и другую праздничную еду.
Центральным событием Великой субботы стало схождение Благодатного огня в Иерусалиме, которое НТВ и НТВ.Ru транслировали в прямом эфире.
Патриарх Кирилл: «Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию».
Патриарх посетовал на то, что современному человеку, погруженному в суету и тревоги повседневности, часто «недостает духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного присутствия в нашей жизни».
Патриарх Кирилл: «Но пасхальный период — совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека».
Глава РПЦ призвал верующих в пасхальные дни «не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса».
Патриарх Кирилл: «Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам. Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи».
Сегодня у православных Великая суббота, которая считается днем отдыха, молитвы и духовной подготовки к предстоящей Пасхе. Верующие освящают куличи, крашеные яйца и другую праздничную еду.
Центральным событием Великой субботы стало схождение Благодатного огня в Иерусалиме, которое НТВ и НТВ.Ru транслировали в прямом эфире.
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