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    «Ты супер!», выпуск девятый: Людмила Кудачина. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск девятый: Людмила Кудачина

    «Ты супер!», выпуск девятый: Людмила Кудачина

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    «Ты супер!», выпуск девятый: Людмила Кудачина

    «Ты супер!», выпуск девятый: Людмила Кудачина

    «Ты супер!», выпуск девятый: Людмила Кудачина

      12-летняя Люда Кудачина в первом туре покорила жюри своим задором. Девочка вышла на сцену с широкой улыбкой. В четвертьфинале ей вновь пришлось проявить силу духа.

      Результат первого тура шокировал Людмилу Кудачину — четыре зеленые кнопки, безоговорочная победа. В следующем туре она вновь удивила жюри особенным исполнением.

      В четвертьфинале участница спела «Проснись и пой». Девочка получила четыре «да», но Лазарев и Дробыш нажали кнопки в последние секунды. Последний признался, что конкурсантка завоевала его одобрение благодаря тому настроению, которое она создает на сцене. А Игорь Крутой отметил, что участница обладает «светлой индивидуальностью».





      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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