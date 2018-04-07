«Ты супер!», выпуск девятый: Людмила Кудачина

12-летняя Люда Кудачина в первом туре покорила жюри своим задором. Девочка вышла на сцену с широкой улыбкой. В четвертьфинале ей вновь пришлось проявить силу духа.
Результат первого тура шокировал Людмилу Кудачину — четыре зеленые кнопки, безоговорочная победа. В следующем туре она вновь удивила жюри особенным исполнением.
В четвертьфинале участница спела «Проснись и пой». Девочка получила четыре «да», но Лазарев и Дробыш нажали кнопки в последние секунды. Последний признался, что конкурсантка завоевала его одобрение благодаря тому настроению, которое она создает на сцене. А Игорь Крутой отметил, что участница обладает «светлой индивидуальностью».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале участница спела «Проснись и пой». Девочка получила четыре «да», но Лазарев и Дробыш нажали кнопки в последние секунды. Последний признался, что конкурсантка завоевала его одобрение благодаря тому настроению, которое она создает на сцене. А Игорь Крутой отметил, что участница обладает «светлой индивидуальностью».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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