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    Российский посол попросил встречи с Борисом Джонсоном

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    Российский посол попросил встречи с Борисом Джонсоном

    Российский посол попросил встречи с Борисом Джонсоном

    Российское посольство в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с министром Борисом Джонсоном.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы посольства, на встрече планируется обсудить инцидент в Солсбери.

    Представитель пресс-службы посольства РФ в Великобритании: «Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери».

    Собеседник агентства отметил, что Яковенко направил Джонсону личную ноту. Также в посольстве заявили, что не могут считать удовлетворительным нынешний уровень сотрудничества с британским МИД.

    Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания сразу обвинила в этом Россию. При этом исследователи из британской военной лаборатории Портон-Даун не смогли доказать, что вещество, которым были отправлены Скрипали, произведено в России.

    Накануне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля. Во время дискуссии постпред РФ Василий Небензя заявил, после выводов лаборатории Портон-Даун рассыпался главный аргумент британской стороны о «несомненно российском происхождении вещества», на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о «высокой степени вероятности» причастности России.

    смотретьМедики: Скрипаль вышел из критического состояния
    Медики: Скрипаль вышел из критического состояния
    Между тем британские медики сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния и идет на поправку. Ранее пришла в себя и его дочь Юлия. Она уже выступила с первым заявлением, в котором попросила уважать ее частную жизнь во время лечения.

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