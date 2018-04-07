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    Дело Скрипаля: британская версия об отравлении вызывает все больше сомнений. Великобритания, отравление, расследование, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДело Скрипаля: британская версия об отравлении вызывает все больше сомнений

    Дело Скрипаля: британская версия об отравлении вызывает все больше сомнений

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    Дело Скрипаля: британская версия об отравлении вызывает все больше сомнений

    Дело Скрипаля: британская версия об отравлении вызывает все больше сомнений

    Дело Скрипаля: британская версия об отравлении вызывает все больше сомнений

      Весьма вероятно, что телефонный разговор с Юлией Скрипаль для ее двоюродной сестры Виктории стал звонком с того света. Но как же так получается, ведь даже ученый Мирзаянов, который раскрыл формулу «Новичка», утверждал, что смерть должна быть мгновенной? Британская версия о том, что в отравлении Скрипалей видна скрывающаяся рука Кремля, стала рассыпаться еще до этого сенсационного телефонного моста из Лондона.

      Громом среди ясного неба стало заявление руководителя секретной лаборатории в Портон-Дауне.

      Гари Эйткенхед, руководитель оборонной научно-технической лаборатории Портон-Даун: «Мы смогли идентифицировать его как „Новичок“, определить, что это было боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили точное его происхождение».

      А еще Гари Эйткенхед признался, что против «Новичка» не существует антидота, а значит, Скрипалям ничто помочь не могло. Это предательское заявление ученого стало буквально ударом ниже пояса для главы британского МИД Бориса Джонсона. Его подчиненным пришлось срочно удалять твит, в котором Джонсон без капли сомнения и в совсем не дипломатической манере обвинил Россию в химатаке.

      На экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Россия в четверг, постпред Василий Небензя сравнил пропагандистов из Лондона и Вашингтона с доктором Геббельсом, который утверждал, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.

      Представители политической элиты маленького островного государства, затерянного в Северном море, в грязных делах далеко не новички. Но в этот раз что-то не задалось, и спустя месяц после отравления Скрипалей, кажется, что под Джонсоном, да и под всем кабинетом Терезы Мэй зашатались стулья.

      Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии Великобритании: «Куда катится министерство иностранных дел? За этот твит стоит забросать Джонсона яйцами».

      Целый месяц старушка Англия смешила и продолжает смешить весь цивилизованный мир. По причине отсутствия доказательств различные версии о том, как русские отравили Скрипалей, появлялись словно грибы после дождя. На московской конференции по международной безопасности не раз вспоминали и гречку, и лавровый лист, и главных действующих лиц британской трагикомедии — Терезу Мэй и Бориса Джонсона.

      Даниэль Смит, директор Стокгольмского института исследования проблем мира: «На самом деле британский МИД, и особенно его министр, сказали слишком много. Доказательства — это очень серьезно. Они должны быть железные».

      Голландец Роб де Вийк не скрывает недоумения по поводу британских обвинений.

      Роб де Вийк, профессор, директор Центра стратегических исследований в Гааге: «Многое будет зависеть от заключения ОЗХО. Если они скажут, что российское правительство за этим не стоит, тогда они окажутся в сложной ситуации. И да, интересно, как британское правительство собирается это решать».

      Может быть, Лондону пора признать несостоятельность обвинений и наконец извиниться перед Россией? В этой суете за громкими обвинениями с высоких трибун англичане совсем позабыли о тех, кого Скрипали приручили. Если бы о них не заговорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, о судьбе питомцев Скрипаля не вспомнил бы даже таблоид The Sun.

      В маленьком и уютном домике в Солсбери совсем не от действия «Новичка», а от обезвоживания умирала морская свинка Пэпа. Кота по кличке Нэш ван Дрейк, как выяснили британские журналисты, пришлось усыпить, поскольку тот находился в состоянии стресса, вызванной разлукой с хозяином. Даже странно, что ни премьер-министр Тереза Мэй, ни глава британского МИД Борис Джонсон не повесили этих невинных жертв на Россию.

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