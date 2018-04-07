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    В Москве открылся масштабный фестиваль «Пасхальный дар». Москва, Пасха, торжества и праздники, фестивали и конкурсы, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся масштабный фестиваль «Пасхальный дар»

    В Москве открылся масштабный фестиваль «Пасхальный дар»

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    В Москве открылся масштабный фестиваль «Пасхальный дар»

    В Москве открылся масштабный фестиваль «Пасхальный дар»

    В Москве открылся масштабный фестиваль «Пасхальный дар»

      В российской столице объявлен открытым фестиваль «Пасхальный дар». Он будет идти всю следующую неделю.

      За семь дней гости смогут увидеть 150 театральных представлений, посетить 750 творческих и кулинарных мастер-классов, поучаствовать в спортивных играх и других развлечениях.

      Специальную программу для фестиваля подготовили благотворительные фонды. Они проведут концерты, аукционы, лекции, семинары и фотовыставки, чтобы собрать средства для ветеранов театра и кино, людей с ограниченными возможностями и социально незащищенных людей.

      Православные сегодня отмечают Благовещение и Великую субботу — последний день перед Пасхой. В Иерусалиме в настоящее время ждут схождения Благодатного огня. НТВ и НТВ.Ru ведут трансляцию церемонии. Наблюдать за чудом также можно в мобильном приложении НТВ.

      Схождение Благодатного огня: как это происходит

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