В Москве открылся масштабный фестиваль «Пасхальный дар»

В российской столице объявлен открытым фестиваль «Пасхальный дар». Он будет идти всю следующую неделю.
За семь дней гости смогут увидеть 150 театральных представлений, посетить 750 творческих и кулинарных мастер-классов, поучаствовать в спортивных играх и других развлечениях.
Специальную программу для фестиваля подготовили благотворительные фонды. Они проведут концерты, аукционы, лекции, семинары и фотовыставки, чтобы собрать средства для ветеранов театра и кино, людей с ограниченными возможностями и социально незащищенных людей.
Православные сегодня отмечают Благовещение и Великую субботу — последний день перед Пасхой. В Иерусалиме в настоящее время ждут схождения Благодатного огня. НТВ и НТВ.Ru ведут трансляцию церемонии. Наблюдать за чудом также можно в мобильном приложении НТВ.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Специальную программу для фестиваля подготовили благотворительные фонды. Они проведут концерты, аукционы, лекции, семинары и фотовыставки, чтобы собрать средства для ветеранов театра и кино, людей с ограниченными возможностями и социально незащищенных людей.
Православные сегодня отмечают Благовещение и Великую субботу — последний день перед Пасхой. В Иерусалиме в настоящее время ждут схождения Благодатного огня. НТВ и НТВ.Ru ведут трансляцию церемонии. Наблюдать за чудом также можно в мобильном приложении НТВ.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Комментарии