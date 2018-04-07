Своя игра <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Своя игра 0+
    •  
    В московских храмах в Великую субботу освящают куличи и яйца. Москва, Пасха, православие, религия, торжества и праздники, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ московских храмах в Великую субботу освящают куличи и яйца

    В московских храмах в Великую субботу освящают куличи и яйца

    комментировать
    В московских храмах в Великую субботу освящают куличи и яйца

    В московских храмах в Великую субботу освящают куличи и яйца

    В московских храмах в Великую субботу освящают куличи и яйца

      Православные христиане сегодня отмечают Благовещение. В храмы и церкви по всей стране приходят множество прихожан с традиционными пасхальными блюдами.

      Как сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева, освящение яиц и куличей в столичных храмах началось в 10 утра. У храма Троицы Живоначальной в Останкине с утра побывали несколько сотен людей. Храм до десяти вечера точно пустовать не будет, поскольку сегодня два праздника: Благовещение и Великая суббота.

      Атрибутами праздника являются кулич как символ тела Христова и яйцо как символ жизни. Кстати, очень долгое время яйца красили в красный, однако сейчас пасхальное яйцо представляет собой маленький шедевр искусства. И сегодня также благословляют вино и хлеб, чтобы разделить их за семейным столом.

      Верующая: «Традиция печь куличи стала общероссийской, национальной, при этом она очень семейная — вместе украсить, придумать и вместе порадоваться этому празднику».

      Еще одна традиция — проявлять щедрость. С древних времен в канун Пасхи и во время Пасхи православные раздавали милостыню бездомным и нищим, делились с ними едой.

      Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Он загорается ежегодно в канун православной Пасхи после многочасовых молитв православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и тысяч паломников в храме Гроба Господня. НТВ и НТВ.Ru вели трансляцию церемонии.

      Схождение Благодатного огня: как это происходит

      Новости по теме

      Пасха-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru