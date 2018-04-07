В московских храмах в Великую субботу освящают куличи и яйца

Православные христиане сегодня отмечают Благовещение. В храмы и церкви по всей стране приходят множество прихожан с традиционными пасхальными блюдами.
Как сообщает корреспондент НТВ Светлана Гордеева, освящение яиц и куличей в столичных храмах началось в 10 утра. У храма Троицы Живоначальной в Останкине с утра побывали несколько сотен людей. Храм до десяти вечера точно пустовать не будет, поскольку сегодня два праздника: Благовещение и Великая суббота.
Атрибутами праздника являются кулич как символ тела Христова и яйцо как символ жизни. Кстати, очень долгое время яйца красили в красный, однако сейчас пасхальное яйцо представляет собой маленький шедевр искусства. И сегодня также благословляют вино и хлеб, чтобы разделить их за семейным столом.
Верующая: «Традиция печь куличи стала общероссийской, национальной, при этом она очень семейная — вместе украсить, придумать и вместе порадоваться этому празднику».
Еще одна традиция — проявлять щедрость. С древних времен в канун Пасхи и во время Пасхи православные раздавали милостыню бездомным и нищим, делились с ними едой.
Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Он загорается ежегодно в канун православной Пасхи после многочасовых молитв православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и тысяч паломников в храме Гроба Господня. НТВ и НТВ.Ru вели трансляцию церемонии.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Атрибутами праздника являются кулич как символ тела Христова и яйцо как символ жизни. Кстати, очень долгое время яйца красили в красный, однако сейчас пасхальное яйцо представляет собой маленький шедевр искусства. И сегодня также благословляют вино и хлеб, чтобы разделить их за семейным столом.
Верующая: «Традиция печь куличи стала общероссийской, национальной, при этом она очень семейная — вместе украсить, придумать и вместе порадоваться этому празднику».
Еще одна традиция — проявлять щедрость. С древних времен в канун Пасхи и во время Пасхи православные раздавали милостыню бездомным и нищим, делились с ними едой.
Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Он загорается ежегодно в канун православной Пасхи после многочасовых молитв православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и тысяч паломников в храме Гроба Господня. НТВ и НТВ.Ru вели трансляцию церемонии.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
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