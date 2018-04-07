«Ты супер!», выпуск девятый: София Командина

12-летняя София Командина приехала на проект из города Междуреченска Кемеровской области. Во время ее первого выступления Виктор Дробыш нажал сразу две зеленые кнопки — свою и Сергея Лазарева.
После первого выступления Виктор Дробыш лично занимался с Софией Командиной, чтобы подготовить ее к новому туру.
В четвертьфинале девочка исполнила композицию Je Veux. Однако раскрыться на сцене участнице не удалось. Единственную зеленую кнопку она получила от Юлианны Карауловой. Судья призналась, что дала девочке зеленый свет за ее актерское мастерство. В свою очередь Виктор Дробыш, несмотря на неудавшееся выступление, поблагодарил девочку.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале девочка исполнила композицию Je Veux. Однако раскрыться на сцене участнице не удалось. Единственную зеленую кнопку она получила от Юлианны Карауловой. Судья призналась, что дала девочке зеленый свет за ее актерское мастерство. В свою очередь Виктор Дробыш, несмотря на неудавшееся выступление, поблагодарил девочку.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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