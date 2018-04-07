«Ты супер!», выпуск девятый: Богдан Вандышев

Богдан Вандышев — единственный участник второго сезона проекта «Ты супер!» из Москвы.
В первом туре Богдан Вандышев поразил членов жюри проникновенным исполнением. И в следующем туре решил не сдавать позиций.
В четвертьфинале мальчик выбрал сложную композицию, в которую вложил душу при исполнении, — «Романс». Участник уверенно покорил жюри. Последним кнопку нажал Виктор Дробыш, который пояснил, что медлил, потому что внимательно слушал исполнение юного вокалиста. Дробыш признался, что его даже немного пугает то, как профессионально поет Богдан.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале мальчик выбрал сложную композицию, в которую вложил душу при исполнении, — «Романс». Участник уверенно покорил жюри. Последним кнопку нажал Виктор Дробыш, который пояснил, что медлил, потому что внимательно слушал исполнение юного вокалиста. Дробыш признался, что его даже немного пугает то, как профессионально поет Богдан.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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