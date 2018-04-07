«Ты супер!», выпуск девятый: Василина Понамарёва

9-летнюю Василину Понамарёву из Бурятии называют солнышком проекта «Ты супер!».
В отборочном туре Василина Понамарёва получила четыре «да» от судей проекта. Члены жюри оказались бессильны против обаяния маленькой вокалистки.
В четвертьфинале участница исполнила «Кабы не было зимы», вновь заработав зеленый свет от всех членов жюри. Во время ее выступления Дробыш опустился на колени перед Лазаревым, чтобы тот нажал кнопку. А сам Сергей Лазарев признался, что девочка их просто покорила, поэтому члены жюри не могут ее не поддерживать. Он также пригласил участницу проекта на свой концерт.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале участница исполнила «Кабы не было зимы», вновь заработав зеленый свет от всех членов жюри. Во время ее выступления Дробыш опустился на колени перед Лазаревым, чтобы тот нажал кнопку. А сам Сергей Лазарев признался, что девочка их просто покорила, поэтому члены жюри не могут ее не поддерживать. Он также пригласил участницу проекта на свой концерт.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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