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    Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей. Москва, патриарх, религия, РПЦ, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей

    Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей

    Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей

    Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

      • В Москве торжества в честь Благовещения начались с божественной литургии в храме Христа Спасителя. Ее провел патриарх Кирилл.

      После богослужения глава Русской православной церкви выпустил в небо белых голубей — эта ежегодная традиция символизирует благую весть архангела Гавриила о скором рождении Иисуса Христа.

      Затем Патриарх освятил пасхальные куличи, а также самую большую в России творожную пасху весом более тонны. Ее сделали в Ростове-на-Дону. На приготовление ушли почти 700 килограммов творога, четверть тонны сахарной пудры и десятки килограммов сливочного масла, изюма и орехов.

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