Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей

В Москве торжества в честь Благовещения начались с божественной литургии в храме Христа Спасителя. Ее провел патриарх Кирилл.
После богослужения глава Русской православной церкви выпустил в небо белых голубей — эта ежегодная традиция символизирует благую весть архангела Гавриила о скором рождении Иисуса Христа.
Затем Патриарх освятил пасхальные куличи, а также самую большую в России творожную пасху весом более тонны. Ее сделали в Ростове-на-Дону. На приготовление ушли почти 700 килограммов творога, четверть тонны сахарной пудры и десятки килограммов сливочного масла, изюма и орехов.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Затем Патриарх освятил пасхальные куличи, а также самую большую в России творожную пасху весом более тонны. Ее сделали в Ростове-на-Дону. На приготовление ушли почти 700 килограммов творога, четверть тонны сахарной пудры и десятки килограммов сливочного масла, изюма и орехов.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
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