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Схождение Благодатного огня
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    Россиянка пыталась покончить с собой в магазине Пхукета

    1 комментарий
    • Фото: Вечерняя Паттайя / vk.com
    Россиянка пыталась покончить с собой в магазине Пхукета

    Россиянка пыталась покончить с собой в магазине Пхукета

    Россиянка пыталась покончить с собой в магазине Пхукета
  • Фото: Вечерняя Паттайя / vk.com

    • В Таиланде 41-летняя туристка из России пыталась свести счеты с жизнью.

    Инцидент произошел накануне утром. Женщина в черных брюках и желтой куртке вошла в магазин, остановилась перед холодильником с напитками и предприняла попытку суицида.

    Сотрудники магазина бросились к женщине, уговаривая ее остановиться, однако их вмешательство ни к чему не привело. Прибывшие на место происшествия полиция и спасатели отобрали у пострадавшей нож и доставили ее в больницу.

    Женщина находится в стабильном состоянии, но отказывается говорить с полицией.

    Россиянка пыталась покончить с собой в магазине Пхукета. Таиланд, самоубийства, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россиянка пыталась покончить с собой в магазине Пхукета. Таиланд, самоубийства, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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