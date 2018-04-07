Россиянка пыталась покончить с собой в магазине Пхукета

Инцидент произошел накануне утром. Женщина в черных брюках и желтой куртке вошла в магазин, остановилась перед холодильником с напитками и предприняла попытку суицида.Сотрудники магазина бросились к женщине, уговаривая ее остановиться, однако их вмешательство ни к чему не привело. Прибывшие на место происшествия полиция и спасатели отобрали у пострадавшей нож и доставили ее в больницу.Женщина находится в стабильном состоянии, но отказывается говорить с полицией.