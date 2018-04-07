«Ты супер!», выпуск девятый: Пётр Макаренко

Вторым в четвертьфинале на сцену вышел
16-летний Пётр Макаренко. В отборочном туре он пел так, что, по признанию судьи конкурса Юлианны Карауловой, у нее «вспотели ладошки». В новом туре мальчик попытался вновь удивить жюри.
Петя Макаренко приехал на проект «Ты супер!» из города Армавир. В отборочном туре он был в шаге от поражения, но сумел пробиться в следующий тур.
В четвертьфинале мальчик исполнил композицию «День рождения». Первой зеленую кнопку нажала Юлианна Караулова, которой участник запомнился еще прошлым выступлением. А потом он получил «да» от Сергея Лазарева и Игоря Крутого. По мнению жюри, мальчик в начале выступления был взволнован, но сумел раскрыться на сцене.
Юного вокалиста ждал в этот день и особенный сюрприз — встреча с певцом Денисом Клявером, с которым они спели дуэтом на сцене «Ты супер!».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
В четвертьфинале мальчик исполнил композицию «День рождения». Первой зеленую кнопку нажала Юлианна Караулова, которой участник запомнился еще прошлым выступлением. А потом он получил «да» от Сергея Лазарева и Игоря Крутого. По мнению жюри, мальчик в начале выступления был взволнован, но сумел раскрыться на сцене.
Юного вокалиста ждал в этот день и особенный сюрприз — встреча с певцом Денисом Клявером, с которым они спели дуэтом на сцене «Ты супер!».
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 14 апреля в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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