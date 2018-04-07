Самолет с неисправной стойкой шасси приземлился в Пулково

Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании «Белавиа», который приземлился в Пулково. Воздушное судно, которое выполняло рейс из Минска в Петербург, совершил посадку со стойкой шасси.: «По предварительной информации установлено, что 7 апреля 2018 года около 00:05 после приземления в аэропорту Пулково указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси».На борту находились 62 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме.