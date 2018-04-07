Гематоген: правда и мифы о сладкой «вампирской» плитке

Любимое лакомство из детства — гематоген. Не просто вкусная сладость, а еще и нечто, овеянное романтикой с оттенком ужаса: его делают из крови. Неужели правда? И действительно ли поедание этой темной массы помогает поднять уровень железа в организме и улучшить здоровье?
Самый первый гематоген был жидким. Его придумали в конце XIX века в Швейцарии, и это была микстура из бычьей крови и яичного желтка. Такое «вампирское» снадобье было призвано возвращать силы больным и немощным — всем, кто страдает от недостатка железа. Этот микроэлемент жизненно важен, потому что дает крови возможность переносить кислород. От недостатка железа организм слабеет: снижается иммунитет, кожа становится бледной, появляются хроническая усталость, головокружения.
Чтобы обогатить рацион, гематоген стали производить и в Советском Союзе. Для удобства изменили форму, но основу по-прежнему составляет кровь — хотя и в более технологичном варианте — альбумине. В его составе есть эритроциты, насыщенные содержащим железо гемоглобином.
Но важно знать: полезный альбумин — это только 5% батончика, около двух граммов. Остальная масса призвана хоть как-то облагородить вкус: согласно ГОСТу, в гематоген добавляются сгущенное с сахаром молоко — 30% общего веса, еще почти столько же крахмальной патоки, щепотка ванилина, а все оставшееся — это сахар-песок. То есть, по сути, гематоген представляет собой десерт, на три четверти с лишним состоящий из сахара.
Учитывая запредельное количество сахара, железо гораздо здоровее получать из мяса или печени. В свиной, например, этого металла содержится рекордно много: до 23 миллиграммов на 100 граммов. В таком же количестве очень сладкого гематогена будет всего лишь от 7 до 13 миллиграммов. Есть железо и в растительной пище: в морской капусте, сое, гречке, чечевице, чернике, но из мяса оно все-таки усваивается намного лучше, потому что находится здесь в гемовой форме — именно той, что требуется организму. Чтобы повысить усвояемость из растительных продуктов, надо обогащать их витамином С. То есть, например, подавать к гречке сладкий перец или делать овощной салат с сыром тофу.
Важно не наделять гематоген волшебными свойствами. К нему стоит относиться как к десерту — очень-очень сладкому и почти ничем не более полезному, чем обычная конфета. Кстати, особой разницы между многочисленными видами гематогена нет, и выбирать шоколадный, карамельный или ореховый — это дело вкуса. Главное — не обманывайте себя.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Чтобы обогатить рацион, гематоген стали производить и в Советском Союзе. Для удобства изменили форму, но основу по-прежнему составляет кровь — хотя и в более технологичном варианте — альбумине. В его составе есть эритроциты, насыщенные содержащим железо гемоглобином.
Но важно знать: полезный альбумин — это только 5% батончика, около двух граммов. Остальная масса призвана хоть как-то облагородить вкус: согласно ГОСТу, в гематоген добавляются сгущенное с сахаром молоко — 30% общего веса, еще почти столько же крахмальной патоки, щепотка ванилина, а все оставшееся — это сахар-песок. То есть, по сути, гематоген представляет собой десерт, на три четверти с лишним состоящий из сахара.
Учитывая запредельное количество сахара, железо гораздо здоровее получать из мяса или печени. В свиной, например, этого металла содержится рекордно много: до 23 миллиграммов на 100 граммов. В таком же количестве очень сладкого гематогена будет всего лишь от 7 до 13 миллиграммов. Есть железо и в растительной пище: в морской капусте, сое, гречке, чечевице, чернике, но из мяса оно все-таки усваивается намного лучше, потому что находится здесь в гемовой форме — именно той, что требуется организму. Чтобы повысить усвояемость из растительных продуктов, надо обогащать их витамином С. То есть, например, подавать к гречке сладкий перец или делать овощной салат с сыром тофу.
Важно не наделять гематоген волшебными свойствами. К нему стоит относиться как к десерту — очень-очень сладкому и почти ничем не более полезному, чем обычная конфета. Кстати, особой разницы между многочисленными видами гематогена нет, и выбирать шоколадный, карамельный или ореховый — это дело вкуса. Главное — не обманывайте себя.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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