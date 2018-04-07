Урбеч: чем знаменита паста из семян и орехов

Урбеч — продукт, который набирает популярность и рекламируется как очень здоровый. Является ли он таким?

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Урбеч — это паста из семян или орехов, измельченных почти до степени однородности. Рецепт не новый — например, в Дагестане урбеч едят уже несколько веков. Главная ценность такой пасты — в большом количестве полиненасыщенных жирных кислот, благотворно влияющих на сердце и сосуды, ведь семена и орехи — это вообще кладовая природы.



Перед цельными семенами и орехами у такой пасты есть небольшое преимущество: в перемолотом виде организму легче усваивать макро- и микроэлементы. Надо только помнить про высокую калорийность и жирность, которая способна создать немалую нагрузку на печень и поджелудочную железу. Хотя, съесть много урбеча вряд ли реально — эта вязкая кашица имеет очень специфический терпкий вкус.



На Кавказе из нее делают десерт, смешивая с медом и растопленным сливочным маслом. Но те, кто следит за здоровьем и фигурой, придумали другие способы применения: пасту можно добавлять в соусы, например, к рыбе или салатам — это даст интересные ореховые нотки. Пара ложек урбеча украсит и кашу, например, овсянку.