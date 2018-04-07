За что готовы платить гурманы: топ-5 невероятно дорогих продуктов

Некоторые продукты не имеет смысла анализировать с точки зрения здоровья — они интересны не пищевыми свойствами, а чем-то совсем другим. Программа «Еда живая и мертвая» представляет пятерку продуктов, которые удивляют своей ценой.

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1. Мраморное мясо



Именно еду любят дарить на праздники японцы. Особой роскошью считаются наборы с мраморным мясом кобе. Оно известно на весь мир не только своим вкусом, но и ценой. Чтобы получился деликатес, нужны только японские коровы особой местной породы. У них своя генетика и специальный образ жизни: больше зерна в рационе, меньше движения. Животных не пасут, а держат в загонах, периодически делая массаж специальными щетками. Все для того, чтобы в мясе образовались тонкие прожилки белого нежного жира. Качество туш перед аукционами проверяют очень строго. Цена килограмма мраморного мяса в Японии порой доходит до 50 тысяч рублей, а за пределами страны бывает и вдвое больше.



Однако это мясо не самое дорогое в мире. Пальма первенства — у французов. В специальных холодильниках мясо аквитанских бычков выдерживают годами при минус 43 и постоянной подаче воздуха со скоростью 120 км/ч. Один стейк обойдется в 3000 евро.



2. Белый трюфель



Белый трюфель — самый дорогой в мире гриб. Растет преимущественно на севере Италии, поэтому принести из лесу пару сотен евро осенью для местных — обычное дело.



В отличие от более дешевого черного, культивированию белый трюфель не поддается, и это поддерживает цены. Выходить на эту охоту разрешается только тартуфайо — специалистам с лицензией и натренированной собакой. Цены впечатляют: иногда это 400 евро за 100 граммов. И чем крупнее гриб, тем больше стоит грамм.



3. Шафран



Всего несколько дней в году можно заготавливать шафран — специю не для бедных. Рыльца цветков крокуса собирают вручную, отделяют от лепестков и сушат. Один его килограмм — это 200 тысяч обработанных цветков. Поэтому цена доходит до 1 миллиона 600 тысяч рублей за килограмм. Но шафран не зря называют королем пряностей. Представить себе кухню многих средиземноморских и азиатских стран без него просто невозможно.



Один грамм лучшего шафрана стоит в два раза дороже, чем золото, — почти 6000 рублей. Впрочем, вкус такой сильный, что обычно для готовки требуется всего пара красных рыльцев. В грамме их может быть до 600 штук.



4. Алмазная икра



Алмазная икра от белуги-альбиноса — рекордсмен среди осетровых. Цена занесена в Книгу рекордов Гиннесса: 1 килограмм — почти 2 миллиона рублей. Дело в том, что белуга — рыба редкая. И чем она старше, тем белее икринки. Самый качественный и дорогой продукт получают от самок-альбиносов, достигших 60 лет.



Белую икру можно попробовать и в России. Порция в 10 граммов — примерно две чайные ложки — стоит 5000 рублей. По вкусу от черной не отличается, а более высокая цена объясняется тем, что рыб-альбиносов сложнее выращивать, здоровье у них более хрупкое, да и рождаются такие особи нечасто.



5. Копи лювак



Этот необычный кофе производят в Индонезии прямо в джунглях. В составе — сплошная органика. Экскременты маленьких пальмовых куниц — люваков — местные фермеры собирают в лесах каждое утро. Находки моют, сушат и обжаривают. Получается элитный продукт — копи лювак, в переводе «кофе люваков».



Считается, что зверьки съедают лучшие кофейные ягоды и переваривают только мякоть, а зерно, выходящее наружу, от действия пищеварительных ферментов теряет свою горчинку, становясь невероятно вкусным. Ценители находят в таком кофе нотки шоколада и карамели. Чашка стоит от 1500 рублей. Килограмм зерен можно приобрести за 38 000 рублей. Правда, есть опасность нарваться на подделку.



Подробности — в видеоматериале.