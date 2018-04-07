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    СМИ: Пучдемон планировал бежать в Россию

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    СМИ: Пучдемон планировал бежать в Россию

    СМИ: Пучдемон планировал бежать в Россию

    Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию до того, как был арестован в Германии. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники.

    Пучдемон прилетел в Финляндию 22 марта. Во время его нахождения в стране Хельсинки получили от испанского суда европейский ордер на арест политика. Чтобы избежать ареста, Пучдемон должен был срочно покинуть страну. Перед ним был выбор: отправиться в граничащую с Финляндией Россию или же уехать в Стокгольм. Бывший каталонский лидер остановился на втором варианте, отмечает издание.

    В шведской столице Пучдемон оказался 24 марта. Оттуда он планировал добраться до Бельгии через Данию или Германию. Однако при въезде на территорию Германии Пучдемон был задержан.

    смотретьНемецкий суд отпустил Пучдемона на свободу под залог
    Немецкий суд отпустил Пучдемона на свободу под залог
    В Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств. Однако Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что выдача Пучдемона Испании по политической статье невозможна. В итоге его отпустили под залог в 75 тыс. евро. При этом решения об экстрадиции по обвинению в растрате государственных средств пока еще не принято.

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