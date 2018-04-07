СМИ: Пучдемон планировал бежать в Россию

Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию до того, как был арестован в Германии. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники.
Пучдемон прилетел в Финляндию 22 марта. Во время его нахождения в стране Хельсинки получили от испанского суда европейский ордер на арест политика. Чтобы избежать ареста, Пучдемон должен был срочно покинуть страну. Перед ним был выбор: отправиться в граничащую с Финляндией Россию или же уехать в Стокгольм. Бывший каталонский лидер остановился на втором варианте, отмечает издание.
В шведской столице Пучдемон оказался 24 марта. Оттуда он планировал добраться до Бельгии через Данию или Германию. Однако при въезде на территорию Германии Пучдемон был задержан.
В Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств. Однако Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что выдача Пучдемона Испании по политической статье невозможна. В итоге его отпустили под залог в 75 тыс. евро. При этом решения об экстрадиции по обвинению в растрате государственных средств пока еще не принято.
В шведской столице Пучдемон оказался 24 марта. Оттуда он планировал добраться до Бельгии через Данию или Германию. Однако при въезде на территорию Германии Пучдемон был задержан.
В Испании бывшему лидеру Каталонии грозит 30 лет тюрьмы по обвинению в организации госпереворота и растрате государственных средств. Однако Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что выдача Пучдемона Испании по политической статье невозможна. В итоге его отпустили под залог в 75 тыс. евро. При этом решения об экстрадиции по обвинению в растрате государственных средств пока еще не принято.
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