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    В ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде погибли 14 человек

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    • Фото: @Vandecision / twitter.com
    В ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде погибли 14 человек

    В ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде погибли 14 человек

    В ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде погибли 14 человек
  • Фото: @Vandecision / twitter.com

    • 14 человек погибли в Канаде в аварии с участием автобуса, перевозившего молодых хоккеистов команды Humboldt Broncos. Об этом сообщают канадские СМИ.

    Автобус, который вез игроков на соревнования, попал в ДТП накануне вечером в провинции Саскачеван. В результате погибли 14 человек, еще столько же пострадали. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Всего же в автобусе находились 28 человек.

    Соболезнования в связи с трагедией уже выразили глава правительства Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо.

    В ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде погибли 14 человек. ДТП, Канада, автобусы, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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