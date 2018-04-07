В ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде погибли 14 человек

Автобус, который вез игроков на соревнования, попал в ДТП накануне вечером в провинции Саскачеван. В результате погибли 14 человек, еще столько же пострадали. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Всего же в автобусе находились 28 человек.Соболезнования в связи с трагедией уже выразили глава правительства Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо.