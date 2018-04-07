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    Подержанная резина: стоит ли экономить на шинах. автомобили, Главная дорога. Лаборатория. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодержанная резина: стоит ли экономить на шинах

    Подержанная резина: стоит ли экономить на шинах

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    Подержанная резина: стоит ли экономить на шинах

    Подержанная резина: стоит ли экономить на шинах

    Подержанная резина: стоит ли экономить на шинах

      Подержанная резина — это кот в мешке и мина замедленного действия. Иногда это подходящее временное решение, но берегитесь нарезки.

      Продавцы старых покрышек натирают их до блеска и углубляют протектор регрувером — это горячий резак. С его помощью углубляют старые канавки, уменьшая слой резины.

      Однако углублять можно только грузовую или грязевую резину — у нее толстый подканавочный слой, а на боковине есть маркировка «regroovable». На легковых шинах ее не бывает, и нарезать их опасно.

      Дмитрий Терентьев, директор сети шиномонтажного сервиса: «На каждой нарезанной поверхности будут следы начала и окончания врезки. Они, как правило, представляют собой небольшой бугорок внутри канавки. Есть те, кто срезает индикаторы износа, есть те, кто их добросовестно уменьшает».

      Шины с нарезанным протектором быстрее теряют сцепление с дорогой из-за слишком тонкого слоя резины над кордом. А иногда, срезая слой, задевают корд.

      Программа «Главная дорога» проверила устойчивость на трассе шин с естественным износом и с нарезанным протектором. Результаты — в видеоматериале.

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