Власти Москвы прокомментировали исследование британских аналитиков о пробках

Столичные власти выразили сомнение в достоверности исследования британских экспертов, опубликовавших рейтинг европейских городов с самыми большими автомобильными пробками.
В сообщении чиновников подчеркивается, что в исследовании не разделены Москва и Московская область. Комментарий появился на официальной странице единого транспортного портала столицы в Facebook.
Департамент транспорта Москвы: «Нам бы хотелось сказать, что про эту организацию мы ничего не слышали, оценить их методику не можем, хотя и заметили, что они объединили Москву и Московскую область, что привело их к некорректным выводам. Пожалуйста, не делайте так!»
Власти также сообщили о готовности предоставить заграничным экспертам «любые данные по дорожному движению».
Ранее сообщалось, что согласно исследованию британского аналитического сервиса GoCompare, Москва возглавила список европейских городов с самыми большими автомобильными пробками. В первой десятке самых неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов оказались еще четыре российских города. Это Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.
Департамент транспорта Москвы: «Нам бы хотелось сказать, что про эту организацию мы ничего не слышали, оценить их методику не можем, хотя и заметили, что они объединили Москву и Московскую область, что привело их к некорректным выводам. Пожалуйста, не делайте так!»
Прочитали утром новость, что Москва опять признана самой страдающей от пробок столицей Европы. Пробки, конечно, никому…Опубликовано Московский транспорт 6 апреля 2018 г.
Власти также сообщили о готовности предоставить заграничным экспертам «любые данные по дорожному движению».
Ранее сообщалось, что согласно исследованию британского аналитического сервиса GoCompare, Москва возглавила список европейских городов с самыми большими автомобильными пробками. В первой десятке самых неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов оказались еще четыре российских города. Это Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.
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