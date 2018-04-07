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    Власти Москвы прокомментировали исследование британских аналитиков о пробках

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Власти Москвы прокомментировали исследование британских аналитиков о пробках

    Власти Москвы прокомментировали исследование британских аналитиков о пробках

    Власти Москвы прокомментировали исследование британских аналитиков о пробках
  • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

    • Столичные власти выразили сомнение в достоверности исследования британских экспертов, опубликовавших рейтинг европейских городов с самыми большими автомобильными пробками.

    В сообщении чиновников подчеркивается, что в исследовании не разделены Москва и Московская область. Комментарий появился на официальной странице единого транспортного портала столицы в Facebook.

    Департамент транспорта Москвы: «Нам бы хотелось сказать, что про эту организацию мы ничего не слышали, оценить их методику не можем, хотя и заметили, что они объединили Москву и Московскую область, что привело их к некорректным выводам. Пожалуйста, не делайте так!»

    Прочитали утром новость, что Москва опять признана самой страдающей от пробок столицей Европы. Пробки, конечно, никому…

    Опубликовано Московский транспорт 6 апреля 2018 г.


    Власти также сообщили о готовности предоставить заграничным экспертам «любые данные по дорожному движению».

    Ранее сообщалось, что согласно исследованию британского аналитического сервиса GoCompare, Москва возглавила список европейских городов с самыми большими автомобильными пробками. В первой десятке самых неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов оказались еще четыре российских города. Это Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.

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