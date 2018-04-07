Тысячи верующих со всего мира прибыли в Иерусалим на схождение Благодатного огня

Центральным событием Великой субботы станет схождение Благодатного огня в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Там уже собрались тысячи верующих со всего мира.
Среди них — паломники из России и стран СНГ, в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного. Именно она сегодня вечером доставит Благодатный огонь спецрейсом из Израиля в Москву, чтобы успеть к началу пасхального богослужения в столичном храме Христа Спасителя. Частичку пламени привезут в специальной лампаде и передадут патриарху Кириллу. А уже после святыню отправят в регионы России.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме вмещает более 10 тысяч человек. До схождения Благодатного огня верующие проводят в храме от трех до пяти часов, и все для того, чтобы стать свидетелями настоящего чуда.
Улицы старого города еще пусты, и только группы паломников уже собираются, чтобы начать свой путь за Благодатным огнем. Выходить надо очень рано, иначе потом просто физически сюда будет не попасть. Многие, кто приезжает сюда на схождение огня, пытаются пробраться в храм еще накануне, ночуют прямо на полу. В нем очень много разных пределов, укромных уголков, и многие пытаются этим воспользоваться. Однако полиция в этот день ни с кем не церемонится: по правилам безопасности, храм должен быть полностью проверен, полностью зачищен, потому что невозможно допустить ни малейшей провокации.
Прямую трансляцию красочного церковного ритуала будут вести сегодня НТВ и НТВ.Ru. Также за центральным событием Великой субботы можно будет наблюдать и в мобильном приложении телеканала.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме вмещает более 10 тысяч человек. До схождения Благодатного огня верующие проводят в храме от трех до пяти часов, и все для того, чтобы стать свидетелями настоящего чуда.
Улицы старого города еще пусты, и только группы паломников уже собираются, чтобы начать свой путь за Благодатным огнем. Выходить надо очень рано, иначе потом просто физически сюда будет не попасть. Многие, кто приезжает сюда на схождение огня, пытаются пробраться в храм еще накануне, ночуют прямо на полу. В нем очень много разных пределов, укромных уголков, и многие пытаются этим воспользоваться. Однако полиция в этот день ни с кем не церемонится: по правилам безопасности, храм должен быть полностью проверен, полностью зачищен, потому что невозможно допустить ни малейшей провокации.
Прямую трансляцию красочного церковного ритуала будут вести сегодня НТВ и НТВ.Ru. Также за центральным событием Великой субботы можно будет наблюдать и в мобильном приложении телеканала.
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