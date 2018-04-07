В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме тысячи людей стали свидетелями пасхального чуда — схождения Благодатного огня.
Священный огонь появился в храме Гроба Господня, после схождения патриарх Феофил III передал его собравшимся в храме. В первые минуты огонь не обжигает, поэтому по традиции люди символично «умываются» им.
Россию на церемонии представляла делегация фонда Андрея Первозванного. Частицы Божественного пламени, как его еще называют верующие, через несколько часов разлетятся по всему миру, в том числе и в Россию. В Москву лампаду доставят спецрейсом к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. А уже после святыню привезут в регионы России.
НТВ и НТВ.Ru ведут прямую трансляцию из Иерусалима. Также за центральным событием Великой субботы можно наблюдать и в мобильном приложении НТВ.
Несмотря на многочисленные попытки, за всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения огня.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Россию на церемонии представляла делегация фонда Андрея Первозванного. Частицы Божественного пламени, как его еще называют верующие, через несколько часов разлетятся по всему миру, в том числе и в Россию. В Москву лампаду доставят спецрейсом к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. А уже после святыню привезут в регионы России.
НТВ и НТВ.Ru ведут прямую трансляцию из Иерусалима. Также за центральным событием Великой субботы можно наблюдать и в мобильном приложении НТВ.
Несмотря на многочисленные попытки, за всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения огня.
Схождение Благодатного огня: как это происходит
Комментарии