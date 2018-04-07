В Палестине сообщили о 10 жертвах столкновений на границе сектора Газа

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что жертвами пятничных столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа стали 10 человек.
В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого «Великого марша возвращения» — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.
Представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра сообщил РИА Новости, что 6 апреля погибли 10 человек, в том числе палестинский журналист.
Неделей ранее жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. 30 марта считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.
Представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра сообщил РИА Новости, что 6 апреля погибли 10 человек, в том числе палестинский журналист.
Неделей ранее жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. 30 марта считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.
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