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7 апреля, 13:15
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    Москва возглавила рейтинг европейских городов с самыми большими пробками

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    Москва возглавила рейтинг европейских городов с самыми большими пробками

    Москва возглавила рейтинг европейских городов с самыми большими пробками

    Российская столица возглавила список европейских городов с самыми большими автомобильными пробками.

    Московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.

    В первой десятке самых неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов оказались еще четыре российских города. Это Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.

    Рейтинг проблемных городов представил аналитический сервис GoCompare. Как отмечает РИА Новости, в этом исследовании была использована информация рейтинга пробок INRIX и Минтранспорта США.

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