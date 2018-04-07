Москва возглавила рейтинг европейских городов с самыми большими пробками

Российская столица возглавила список европейских городов с самыми большими автомобильными пробками.
Московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.
В первой десятке самых неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов оказались еще четыре российских города. Это Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.
Рейтинг проблемных городов представил аналитический сервис GoCompare. Как отмечает РИА Новости, в этом исследовании была использована информация рейтинга пробок INRIX и Минтранспорта США.
В первой десятке самых неблагополучных с точки зрения автомобильного движения городов оказались еще четыре российских города. Это Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород, занявшие пятое, седьмое, восьмое и десятое места соответственно.
Рейтинг проблемных городов представил аналитический сервис GoCompare. Как отмечает РИА Новости, в этом исследовании была использована информация рейтинга пробок INRIX и Минтранспорта США.
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