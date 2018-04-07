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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Число погибших при пожаре в Приморье возросло до 6

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    Число погибших при пожаре в Приморье возросло до 6

    Число погибших при пожаре в Приморье возросло до 6

    Число жертв пожара, произошедшего в жилом доме в Приморье, возросло до шести. Как сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская, один из жильцов прыгнул с балкона четвертого этажа, спасаясь от огня. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.

    По предварительной информации, пожар в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Артемовской, начался из-за загоревшейся электророзетки.

    Аврора Римская, старший помощник руководителя управления СКР по Приморью: «По предварительным данным, загорелась розетка, от которой заряжался мобильный телефон».

    Пожарные почти 3,5 часа боролись с огнем. Общая площадь возгорания составила около 50 кв. метров, передает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что обнаружили тела четырех женщин и одного ребенка после тушения пожара в Уссурийске. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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