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7 апреля, 13:15
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    Пять человек погибли при пожаре в Приморье

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    Пять человек погибли при пожаре в Приморье

    Пять человек погибли при пожаре в Приморье

    Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в городе Уссурийск в Приморском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.

    Спасатели обнаружили тела четырех женщин и ребенка после тушения пожара в жилом доме.

    Аврора Римская, старший помощник руководителя управления СКР по Приморью: «По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“».

    По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электпропроводки, передает «Интерфакс». На месте происшествия проведен осмотр, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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