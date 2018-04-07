Пять человек погибли при пожаре в Приморье

Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в городе Уссурийск в Приморском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Приморью Аврора Римская.
Спасатели обнаружили тела четырех женщин и ребенка после тушения пожара в жилом доме.
Аврора Римская, старший помощник руководителя управления СКР по Приморью: «По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“».
По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электпропроводки, передает «Интерфакс». На месте происшествия проведен осмотр, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Аврора Римская, старший помощник руководителя управления СКР по Приморью: «По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“».
По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электпропроводки, передает «Интерфакс». На месте происшествия проведен осмотр, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
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