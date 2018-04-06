Один человек погиб, шестеро пострадали при взрыве авто в Дамаске

смотреть Саммит в Анкаре: на что Россия, Турция и Иран готовы пойти ради мира в Сирии

, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «За прошедшие сутки боевики (запрещенной в РФ, — ред.) группировки „Джейш аль-Ислам“ выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск САР. Кроме того, в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей».Евтушенко добавил, что совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.Он также сообщил, что российским Центром по примирению была проведена благотворительная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама, в ходе которой мирным жителям выдали 1,5 тыс. продовольственных наборов общим весом 8,5 тонн. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 124 сирийцам, в том числе 46 детям.: «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 112 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 375 человек. Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации „Идлиб“, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-эд-Духур вернулось 735 человек с личным имуществом».