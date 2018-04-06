Брэйн ринг <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Брэйн ринг 12+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    На берегах Невы белые медведи открыли купальный сезон. Санкт-Петербург, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа берегах Невы белые медведи открыли купальный сезон

    На берегах Невы белые медведи открыли купальный сезон

    комментировать
    На берегах Невы белые медведи открыли купальный сезон

    На берегах Невы белые медведи открыли купальный сезон

    На берегах Невы белые медведи открыли купальный сезон

      Зрелищным оказалось купание белых медведей в Ленинградском зоопарке.

      В Петербурге открыли купальный сезон. Правда, пока только в зоопарке и только белые медведи. Сотрудники зверинца разморозили, отмыли бассейны и наполнили их водой. После чего из берлог вышли Услада и маленькая медведица Хаарчаана.

      Специалисты отмечают: когда они готовили водоемы, то обнаружили много различных заначек. В частности, вкусные запасы и игрушки.

      Но судя по неописуемому восторгу, медвежонок вспомнил свой любимый цилиндр. Хаарчаана ныряла за ним в воду, плескалась и подбрасывала. Чем весьма порадовала детей, которые за всем наблюдали.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru