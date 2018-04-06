На берегах Невы белые медведи открыли купальный сезон

Зрелищным оказалось купание белых медведей в Ленинградском зоопарке.

В Петербурге открыли купальный сезон. Правда, пока только в зоопарке и только белые медведи. Сотрудники зверинца разморозили, отмыли бассейны и наполнили их водой. После чего из берлог вышли Услада и маленькая медведица Хаарчаана.



Специалисты отмечают: когда они готовили водоемы, то обнаружили много различных заначек. В частности, вкусные запасы и игрушки.



Но судя по неописуемому восторгу, медвежонок вспомнил свой любимый цилиндр. Хаарчаана ныряла за ним в воду, плескалась и подбрасывала. Чем весьма порадовала детей, которые за всем наблюдали.